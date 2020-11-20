Гороскоп 20 ноября: Овны будут милосердны, а Тельцы смогут отдохнуть

Восход Солнца: 07:51

Заход Солнца: 16:39

Солнце в Скорпионе.

Овен. День располагает к миротворческой деятельности и милосердию. Многие будут помогать ближним и сами получать кредиты, спонсорскую помощь, поддержку родственников.

Телец. Бытовые проблемы не так уж страшны, и сегодня вы разберетесь с ними за пару часов. Зато после обеда вы можете с чистой совестью отдохнуть

Близнецы. Обратите внимание на своё здоровье. Постарайтесь не принимать близко к сердцу вероятную критику. С крупными тратами лучше подождать.

Рак. День подарит вам и романтические моменты, и проверит на прочность. Постарайтесь контролировать свои эмоции.

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Лев. Благоприятные тенденции второй половины дня обещают романтическое свидание. Мужчин ждёт приятная встреча или известие, которое приведет изменениям в личной жизни.

Дева. День обещает быть благоприятным во всех отношениях. Могут произойти неожиданные перемены в вашем ближайшем окружении или финансовой сфере.

Весы. День благоприятен для самореализации. Не исключено, что Весы смогут проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях.

Скорпион. Звёзды включают зеленый свет и обещают, что этот день будет веселым и позитивным. Вы сможете заключить пару выгодных контрактов и заручиться поддержкой коллег и знакомых специалистов.

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Стрелец. День благоприятный для осуществления новых планов. Неожиданные перемены могут заставить вас изрядно потрудиться и даже заниматься совершенно незнакомым и неизученным делом.

Козерог. Благоприятный день для женщин. Их обаяние будет возрастать, что позволит завязать несколько новых деловых знакомств. Не исключено, что у них появится влиятельный покровитель.

Водолей. Отвага, прекрасная память и сообразительность, умение найти нестандартные пути решения проблем обеспечат успех в любом начинании. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению.

Рыбы. Возможны встречи с родственниками или знакомыми. Возможно, к вам обратятся за советом или помощью. Не отказывайтесь от этого — все вернется к вам сторицей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев