Гороскоп 20 ноября: Овны будут милосердны, а Тельцы смогут отдохнуть
Восход Солнца: 07:51
Заход Солнца: 16:39
Солнце в Скорпионе.
Овен. День располагает к миротворческой деятельности и милосердию. Многие будут помогать ближним и сами получать кредиты, спонсорскую помощь, поддержку родственников.
Телец. Бытовые проблемы не так уж страшны, и сегодня вы разберетесь с ними за пару часов. Зато после обеда вы можете с чистой совестью отдохнуть
Близнецы. Обратите внимание на своё здоровье. Постарайтесь не принимать близко к сердцу вероятную критику. С крупными тратами лучше подождать.
Рак. День подарит вам и романтические моменты, и проверит на прочность. Постарайтесь контролировать свои эмоции.
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Лев. Благоприятные тенденции второй половины дня обещают романтическое свидание. Мужчин ждёт приятная встреча или известие, которое приведет изменениям в личной жизни.
Дева. День обещает быть благоприятным во всех отношениях. Могут произойти неожиданные перемены в вашем ближайшем окружении или финансовой сфере.
Весы. День благоприятен для самореализации. Не исключено, что Весы смогут проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях.
Скорпион. Звёзды включают зеленый свет и обещают, что этот день будет веселым и позитивным. Вы сможете заключить пару выгодных контрактов и заручиться поддержкой коллег и знакомых специалистов.
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Стрелец. День благоприятный для осуществления новых планов. Неожиданные перемены могут заставить вас изрядно потрудиться и даже заниматься совершенно незнакомым и неизученным делом.
Козерог. Благоприятный день для женщин. Их обаяние будет возрастать, что позволит завязать несколько новых деловых знакомств. Не исключено, что у них появится влиятельный покровитель.
Водолей. Отвага, прекрасная память и сообразительность, умение найти нестандартные пути решения проблем обеспечат успех в любом начинании. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению.
Рыбы. Возможны встречи с родственниками или знакомыми. Возможно, к вам обратятся за советом или помощью. Не отказывайтесь от этого — все вернется к вам сторицей.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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