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19ноября
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сегодня, 20:59 0

В Благовещенске горел мебельный цех (видео)

В Благовещенске горел мебельный цех (видео)
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Благовещенске вспыхнул пожар в цехе по производству мебели. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, возгорание произошло на улице Чайковского.

На тушение прибыли 38 человек и девять единиц благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные отбили от огня рядом стоящий цех. Пострадавших нет.

На месте происшествия работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы , эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится разбирательство. Причина возгорания выясняется.

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#МЧС #пожары #происшествия

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