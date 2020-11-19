В Благовещенске горел мебельный цех (видео)

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В Благовещенске вспыхнул пожар в цехе по производству мебели. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, возгорание произошло на улице Чайковского.

На тушение прибыли 38 человек и девять единиц благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные отбили от огня рядом стоящий цех. Пострадавших нет.

На месте происшествия работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы , эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится разбирательство. Причина возгорания выясняется.