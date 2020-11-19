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19ноября
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В Белогорске осудили бывшего военнослужащего, который пьяным сел за руль и выехал на «встречку»

В Белогорске осудили бывшего военнослужащего, который пьяным сел за руль и выехал на «встречку»
Фото: pixabay.com

В Белогорске в марте этого года бывший военнослужащий по контракту сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Белогорский гарнизонный военный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии-поселении и лишения водительских прав на 2,5 года.

— Следствие установило, что 28 марта 2020 года около 7:40 мужчина сел за руль в пьяном виде. Он ехал в селе Екатеринославка по полосе для встречного движения и столкнулся там с автомобилем. В результате столкновения водителю встречного автомобиля сильно пострадал, — сообщает пресс-служба военного следственного отдела следственного комитета РФ по Благовещенскому гарнизону.

Напомним, что недавно в Благовещенске пьяный молодой человек сел за руль авто без водительских прав. В результате происшествия погибли трое молодых людей.

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#военные #дороги #ДТП #жизнь

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