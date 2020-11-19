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Амурские военные поздравили ветерана-артиллериста с праздником

Амурские военные поздравили ветерана-артиллериста с праздником
Фото: пресс-служба ВВО

Сегодня, 19 ноября в Белогорске военнослужащие артиллерийского соединения амурской общевойсковой армии поздравили с Днём ракетных войск и артиллерии, ветерана Великой Отечественной войны Петра Кононенко. Пётр Алексеевич участвовал в обороне Ленинграда.

— Для поздравления Петра Кононенко подготовили специальную программу. Творческий коллектив белогорского Дома офицеров, под аккомпанемент духового оркестра исполнили песни военных лет, — рассказали в пресс-службе ВВО.

Петру Алексеевичу 94 года. Но не смотря на возраст, он продолжает вести активный образ жизни. Увлекается фотографией, снимает и монтирует фильмы о Белогорске, занимается общественной работой.

Боевой путь начал в 1943 году. В артиллерии служил наводчиком, принимал участие в обороне Ленинграда и штурме Карельского перешейка. Позже освобождал Китай от милитаристской Японии.

За свои боевые заслуги он был неоднократно награждён. Среди наград: орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Японией».

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#военные #память #праздники

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