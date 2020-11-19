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19ноября
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сегодня, 18:10 0

Прогимназию на улице Широкой в Благовещенске перестанет топить

Прогимназию на улице Широкой в Благовещенске перестанет топить
Фото: admblag.ru

Ремонтные работы на прилегающей территории корпуса прогимназии на улице Широкой, 51 почти завершены. Основная цель ремонта – защитить территорию от затопления о время летних дождей.

– На сегодняшний день уже проведены все работы, связанные с бетонированием, в частности, готова новая отмостка, залит ростверк нового забора, благодаря которому дождевая вода с улицы не будет поступать на участки. Рабочие также выровняли участки и прилегающую к зданию территорию в один уровень, в некоторых местах высота подсыпки составила до 90 сантиметров. Взамен старого растрескавшегося асфальта практически полностью уложена тротуарная плитка. Дренажные колодцы углублены и прочищены, а входная зона перенесена в более удобное место. Осталось доделать забор и завершить работы по укладке плитки, – рассказала пресс-службе городской администрации заведующая прогимназией Галина Воеводина.

Этим летом заведующая пожаловалась представителям мэрии на то, что детские площадки и всю территорию сада портит вода, скапливающаяся на участках после дождей. Средства на ремонт прилегающей территории к корпусу прогимназии были выделены из резервного фонда Амурской области. Закончить работы обещают к 20 декабря.

Напомним, за прошедшее лето улицы Благовещенска оказывалась под водой несколько раз. 14 июня в городе прошел сильный дождь, а 28 июня – тропический ливень. 18 августа Благовещенск накрыл циклон. Улицы города оказалась под водой и после дождя 4 сентября, который принес в область тайфун Майсак.

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#мэрия #погода #строительство

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