Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:35 0

Доктор Мясников предупредил об опасной схеме лечения коронавируса

Доктор Мясников предупредил об опасной схеме лечения коронавируса
Фото: sm-news.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своём Telegram-канале о опасной схеме лечения от COVID-19, которую часто назначают больным. В ней применяются несовместимые препараты с большим списком побочным явлений. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Список назначенных препаратов Мясникову уже не раз присылали пациенты, спрашивая совета. Врач называет подобную схему лечения откровенным и опасным бредом.

«В ней перемешано все: и комбинации антибиотиков и кроверазжижающие и гормоны и БАДы и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений!» — заявил Мясников.

Доктор отметил, что из таких назначений можно взять только приём витаминов. По его словам, он обсуждал назначаемую схему лечения в Министерстве здравоохранения, и там высказались категорически против.

Телеведущий напомнил коллегам о применении только тех схем лечения, которые утверждены Министерством здравоохранения. А также добавил, что если не мешать иммунитету бороться и дать организму время на выздоровление, то в большинстве случаев коронавирус проходит сам.

Просмотров всего: 177

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 1

Почти 900 студентов АГМА и более 80 учащихся медколледжа проходят практику в амурских больницах
Коронавирус 5

В Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19
Коронавирус 3

В поликлиниках Благовещенска начали делать экспресс-тесты на COVID-19
Общество

Хабаровчане 65+ отправятся на полную изоляцию
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь