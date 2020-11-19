Доктор Мясников предупредил об опасной схеме лечения коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своём Telegram-канале о опасной схеме лечения от COVID-19, которую часто назначают больным. В ней применяются несовместимые препараты с большим списком побочным явлений. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Список назначенных препаратов Мясникову уже не раз присылали пациенты, спрашивая совета. Врач называет подобную схему лечения откровенным и опасным бредом.
«В ней перемешано все: и комбинации антибиотиков и кроверазжижающие и гормоны и БАДы и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений!» — заявил Мясников.
Доктор отметил, что из таких назначений можно взять только приём витаминов. По его словам, он обсуждал назначаемую схему лечения в Министерстве здравоохранения, и там высказались категорически против.
Телеведущий напомнил коллегам о применении только тех схем лечения, которые утверждены Министерством здравоохранения. А также добавил, что если не мешать иммунитету бороться и дать организму время на выздоровление, то в большинстве случаев коронавирус проходит сам.
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