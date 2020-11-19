Почти 900 студентов АГМА и более 80 учащихся медколледжа проходят практику в амурских больницах

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В медицинских учреждениях области сейчас проходят практику 900 студентов — это студенты и ординаторы, из них 260 человек помогают в ковидном госпитале. Молодые люди работают в больницах Благовещенска, Шимановска, Тынды и Свободного, рассказали в амурском минздраве.

— Порядка 10-ти человек отправлено в область. Ординаторы работают «врачами-стажёрами», они являются помощниками врача. Без помощи наших обучающихся, наверное, пришлось бы очень тяжело. После 3 курса студент уже может выполнять полноценную нагрузку медсестры и медбрата, — уточнила ректор АГМА Татьяна Заболотских.

Также ординаторы АГМА помогают пациентам с тяжёлым и среднетяжёлый течением заболевания, они уже имели опыт работы в реанимации.

— Все ординаторы успешно освоили навыки, и большинство из них на данный момент работают именно врачами-стажёрами в отделении реанимации в ковидном госпитале, то есть помогают непосредственно врачам анестезиологам-реаниматологам. На сегодня все ординаторы второго года – это 8 человек, работают в ковидном госпитале. И постепенно ординаторы первого года тоже присоединяются к ним. 4 человека уже работают. Процесс продолжается, буквально на этой неделе еще двое устраиваются, — пояснил заведующий кафедрой интенсивной терапии АГМА Сергей Ходус.

Помогают в больницах и студенты младших курсов академии. Те, кто закончил 1,2 и 3 курс работают в качестве санитаров, а если имеют диплом о среднем медицинском образовании, то медсёстрами и медбратьями. Ординаторы могут работать участковыми терапевтами, педиатрами и врачами-стажёрами в ковидных госпиталях. Кроме того, студенты работают в поликлиниках города и дежурят на «Горячей линии» 112. Студенты медколледжа тоже помогают в инфекционных госпиталях.

— Там трудоустроено чуть более 20-ти наших студентов. Наши ребята работают медсёстрами и медбратьями либо санитарами. Это 2, 3 и 4 курсы. Все они учатся сейчас дистанционно. Проживают отдельно в специальных гостиницах. Либо у себя дома, если городские, — рассказала заместитель директора по производственному обучению Амурского медицинского колледжа Валентина Глущенко.