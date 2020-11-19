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сегодня, 17:17 0

Праздник к нам приходит: на улицах Благовещенска начали монтировать новогоднее освещение

Праздник к нам приходит: на улицах Благовещенска начали монтировать новогоднее освещение
Фото: @mkpgstk

В Благовещенске начался монтаж праздничной иллюминации. Светодиодные снежинки появятся на улицах Октябрьская, Зейская, 50 лет Октября, Институтская, Игнатьевское и Новотроицкое шоссе. Театральную и Муравьева-Амурского украсят конструкции в виде фейерверков.

На кольцевых развязка появятся сверкающие звездочки, а на улице Калинина – гирлянды «тающие сосульки».

– Снежный городок рабочие начнут возводить уже в конце ноября, а главное украшение – новогоднюю ёлку установят в середине декабря. Надеемся, что, несмотря на ежедневную рутину и сложную эпидемиологическую ситуацию, нам удастся превратить город в настоящую зимнюю сказку, – рассказали в ГСТК.

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#мэрия #Новый год

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