Василий Орлов встретился со студентами, которые помогают строить школу в Благовещенске на 1 500 мест

В Благовещенске на стройплощадке новой школы в микрорайоне трудятся 15 студентов. Это учащиеся Амурского колледжа строительства и ЖКХ. По инициативе губернатора Василия Орлова в следующем году планируется ввести стипендию для студентов с дуальным обучением, сообщает пресс-служба правительства области.

— Нужно выращивать кадры, которые будут работать на стройках. Правительство окажет всемерную поддержку в этом направлении. Рабочие и строители будут нужны всегда. Вам повезло работать на стройплощадке одной из крупнейших школ Дальнего Востока и в одной из крупных строительных организаций области. В будущем школу будут посещать и ваши дети, а вы сможете рассказать, что приняли участие в её строительстве, — сказал Василий Орлов.

Генеральный директор АО «Строительная компания № 1» Александр Синьков отметил, что компания не первый год привлекает на производственную практику студентов и выпускников региона.

— Мы распределили студентов Амурского колледжа строительства и ЖКХ по пяти блокам на разные работы. Они не боятся даже черновых работ. Эта школа — объект крупный и в инженерном плане интересный. Здесь работают опытные мастера и хорошие наставники. Не исключено, что скоро ребята придут трудоустраиваться в нашу компанию, — сказал Александр Синьков.

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева заметила, что колледж строительства и ЖКХ занимает второе место в области по трудоустройству выпускников. Она считает, что очень важно получать знания на производстве, так как это даёт опыт для трудоустройства.

На объекте уже завершили подготовительные работы и установили фундамент, сейчас строители завершают цокольный этаж — там монтируют плиты перекрытия. Также сейчас ведут кирпичную кладку стен. Строительная компания увеличивает штат сотрудников.

Напомним, что запланировали построить новую школу в микрорайоне на 1 500 мест ещё в 2018 году. Закончить строительство школы планируют в 2022 году, она должна разгрузить четыре соседние школы и стать самой большой в ДФО.