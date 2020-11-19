В России отмечают День ракетных войск и артиллерии

День артиллерии был установлен в ноябре 1944 года. В 1942 году в этот день наступление Красной армии у Сталинграда началось с мощной артиллерийской подготовки. В 1964 году род войск и праздник переименовали.

На службе у артиллеристов самоходные и стационарные орудия, реактивные системы — наследники легендарных «катюш», ракеты средней дальности, системы наведения с БПЛА.

Девиз этого рода войск — «Артиллерия — бог войны». Авторство этой крылатой фразы приписывают Сталину.

Как сообщает TVzvezda, в России продолжается работа по переходу ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ в разведывательно-огневую систему.

В настоящее время ракетные войска и артиллерия более чем на 50% оснащены современными образцами вооружения.