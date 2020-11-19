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19ноября
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сегодня, 16:52 5

В Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Приамурье за сутки выявили 156 новых заражений коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф. 112 человек выздоровели, девять – скончались.

Всего с нарастающим итогом в Приамурье заразились 9 666 человек, из которых 7 025 выздоровели, 97 – скончались.

С 23 ноября для работающих хабаровчан старше 65 лет введут режим полной самоизоляции. В Благовещенске оштрафовали два бара за работу после девяти вечера.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Включите в статистику людей, которые ходят возможно заражая всех и не могут получить результаты по 3 недели! Сколько таких?!

  • agbor

    agbor
    2 часа назад

    За 2 дня, 20 смертей, это нормально???

  • full

    full
    1 час назад

    Если до этого долго заниматься приписками, то нормально.

  • El Antonio

    El Antonio
    35 минут назад

    Это нормально, потому что: 1) прогноз такой БЫЛ; 2) "лето красное пропели".

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    1 минута назад

    El Antonio - в точку((( ... и сейчас делают вид , что ничего не происходит.

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