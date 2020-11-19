В Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19

Фото: pixabay.com

Всего с нарастающим итогом в Приамурье заразились 9 666 человек, из которых 7 025 выздоровели, 97 – скончались.

С 23 ноября для работающих хабаровчан старше 65 лет введут режим полной самоизоляции. В Благовещенске оштрафовали два бара за работу после девяти вечера.