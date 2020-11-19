В Амурской области выявили 156 новых случаев COVID-19
В Приамурье за сутки выявили 156 новых заражений коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф. 112 человек выздоровели, девять – скончались.
Всего с нарастающим итогом в Приамурье заразились 9 666 человек, из которых 7 025 выздоровели, 97 – скончались.
С 23 ноября для работающих хабаровчан старше 65 лет введут режим полной самоизоляции. В Благовещенске оштрафовали два бара за работу после девяти вечера.
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