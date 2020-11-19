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19ноября
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сегодня, 16:55 3

В поликлиниках Благовещенска начали делать экспресс-тесты на COVID-19

В поликлиниках Благовещенска начали делать экспресс-тесты на COVID-19
Фото: https://pixabay.com/

Две тысячи экспресс-тестов уже поступили в поликлиники Благовещенска, в которых есть свои лаборатории и соответствующие разрешения на проведение анализа на коронавирус. В городские поликлиники сейчас обращается самое большое количество людей, заболевших COVID-19. Поэтому экспресс-тестирование было решено делать именно там, сообщает пресс-служба правительства области.

— Это не ПЦР-диагностика, в котором исследование длится 8 часов. Экспресс-тесты — это быстрое исследование, так называемый иммуноферментный анализ. То есть также берётся мазок из носа и горла и за несколько минут показывает наличие вируса или его отсутствие, — пояснила руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева.

Пресс-служба амурского правительства сообщает, что на данный момент губернатором области принято решение о дополнительном приобретении ещё порядка семи тысяч экспресс-тестов. Они необходимы для тестирования медицинских и социальных работников, на которых сейчас ложится самая большая нагрузка.

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#коронавирус #здоровье #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • agbor

    agbor
    2 часа назад

    Достоверность таких тестов 50/50??? Поиграем в рулетку!!!

  • Dobrook

    Dobrook
    1 час назад

    Поддержу, достоверность низкая, мазки дают +ковид, а экспресс-тест часто отрицательный(

  • full

    full
    56 минут назад

    Этих 9000 тестов хватит на неделю. А что потом?

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