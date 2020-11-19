В поликлиниках Благовещенска начали делать экспресс-тесты на COVID-19

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Две тысячи экспресс-тестов уже поступили в поликлиники Благовещенска, в которых есть свои лаборатории и соответствующие разрешения на проведение анализа на коронавирус. В городские поликлиники сейчас обращается самое большое количество людей, заболевших COVID-19. Поэтому экспресс-тестирование было решено делать именно там, сообщает пресс-служба правительства области.

— Это не ПЦР-диагностика, в котором исследование длится 8 часов. Экспресс-тесты — это быстрое исследование, так называемый иммуноферментный анализ. То есть также берётся мазок из носа и горла и за несколько минут показывает наличие вируса или его отсутствие, — пояснила руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева.

Пресс-служба амурского правительства сообщает, что на данный момент губернатором области принято решение о дополнительном приобретении ещё порядка семи тысяч экспресс-тестов. Они необходимы для тестирования медицинских и социальных работников, на которых сейчас ложится самая большая нагрузка.