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19ноября
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В Приамурье ждут снег: прогноз погоды на 20 ноября

В Приамурье ждут снег: прогноз погоды на 20 ноября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью 20 ноября на севере Приамурья увеличение облачности, местами на северо-западе небольшой снег. Ветер переменный слабый. Столбик термометра ночью по покажет -20°С...-25°С, при облачности и снеге до -15°С. Днём облачно, снег от слабого до умеренного. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха -6°С...-11°С, местами -12°С...-17°С. По югу области переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер ночью северо-западный, днём западный и юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13°С...-18°С, днём -3°С...-8°С.

В Белогорске и Свободном завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура -8°С...-18°С, ночью -13°С...-17°С, ветер слабый.

В Завитинске и Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -6°С...-12°С, ночью -11°С...-12°С, ветер северный до 6 метров в секунду.

В Архаре переменная облачность. Днём столбик термометра покажет -6°С...-12°С, ночью -12°С...-15°С, ветер северо-западный 2-6 метров в секунду.

В Шимановске днём ясно, осадков не ожидается. Температура днём -7°С...-18°С, ночью -16°С...-18°С. Ветер слабый.

В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём -9°С...-16°С, ночью -16°С...-17°С. Ветер слабый.

В Сковородине пасмурно, небольшой снег. Днём воздух прогреется до -8°С, ночью температура -16°С...-19°С, безветренно.

В Тынде пасмурно, небольшой снег. Днём столбик термометра покажет до -14°С, ночью до -22°С. Ветер северный и северо-восточный до 6 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -13°С...-15°С, днём -2°С...-4°С. Ветер ночью северо-западный, днём западный, юго-западный 2-7 метров в секунду.

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#погода #природа

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