Хабаровчане 65+ отправятся на полную изоляцию

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— С понедельника вводится режим полной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Им будет произведена оплата больничного листа точно также, как это делалось весной, — объяснил министр здравоохранения Хабаровского края Евгений Никонов.

Исключением станут медицинские работники и руководители организаций, они продолжат работать. Однако, если руководители будут иметь право уйти на самоизоляцию, при желании. Режим вводится на один период — 14 дней. Тем кто уйдёт на самоизоляцию больничный лист оформят онлайн, об этом сообщили в отделении фонда социального страхования.