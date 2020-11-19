Хабаровчане 65+ отправятся на полную изоляцию
С 23 ноября для работающих хабаровчан старше 65 лет введут режим полной самоизоляции. Об этом сообщили DVHAB.RU с ссылкой на краевой минздрав.
— С понедельника вводится режим полной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Им будет произведена оплата больничного листа точно также, как это делалось весной, — объяснил министр здравоохранения Хабаровского края Евгений Никонов.
Исключением станут медицинские работники и руководители организаций, они продолжат работать. Однако, если руководители будут иметь право уйти на самоизоляцию, при желании. Режим вводится на один период — 14 дней. Тем кто уйдёт на самоизоляцию больничный лист оформят онлайн, об этом сообщили в отделении фонда социального страхования.
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