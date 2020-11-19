Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:05 0

Хабаровчане 65+ отправятся на полную изоляцию

Хабаровчане 65+ отправятся на полную изоляцию
Фото: pixabay.com

С 23 ноября для работающих хабаровчан старше 65 лет введут режим полной самоизоляции. Об этом сообщили DVHAB.RU с ссылкой на краевой минздрав.

— С понедельника вводится режим полной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Им будет произведена оплата больничного листа точно также, как это делалось весной, — объяснил министр здравоохранения Хабаровского края Евгений Никонов.

Исключением станут медицинские работники и руководители организаций, они продолжат работать. Однако, если руководители будут иметь право уйти на самоизоляцию, при желании. Режим вводится на один период — 14 дней. Тем кто уйдёт на самоизоляцию больничный лист оформят онлайн, об этом сообщили в отделении фонда социального страхования.

Просмотров всего: 367

#коронавирус

распечатать


В России и мире

Губернатор Владимирской области уехал лечиться от коронавируса в частную клинику Москвы
Коронавирус 5

В Благовещенске оштрафовали два бара за работу после девяти вечера
Коронавирус 9

155 новых случаев COVID зарегистрировали в Амурской области
Общество 6

Не стало известного благовещенского врача-гинеколога Галины Поповой
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь