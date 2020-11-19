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19ноября
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сегодня, 15:50 0

Губернатор Владимирской области уехал лечиться от коронавируса в частную клинику Москвы

Губернатор Владимирской области уехал лечиться от коронавируса в частную клинику Москвы
Фото: zebra-tv.ru

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заболевший COVID-19, уехал лечиться в столичную частную клинику, сообщает РЕН ТВ. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, он несколько дней лечился амбулаторно в поликлинике во Владимире, но вскоре лечащий врач настоял на его госпитализации.

«Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях», — написал он.

Заявление губернатора уже подвергли критике. Жители Владимирской области считают, что это просто отговорка и Сипягин, зная состояние местной медицины, побоялся лечиться во Владимире, хотя и тут есть частные клиники.

По данным РЕН ТВ, Сипягин был доставлен в частную больницу по ОМС, что подразумевает бесплатное оказание медицинской помощи. Собеседник журналистов сообщил, что на данный момент губернатор не платит за пребывание и лечение в частной клинике.

Лечение от пневмонии, продолжительность которого может быть до 14 дней, стоит 700 тысяч рублей. Если пациент будет нуждаться в реанимации, то за это придётся платить от 90 тысяч рублей в сутки.

По словам Владимира Сипягина, он потратит на лечение почти 1/5 часть задекларированных в прошлом году денежных средств.

Бывший пресс-секретарь Сипягина выразил мнение, что, отправившись на лечение в Москву глава региона признал, что он не в состоянии организовать нормальную медицинскую помощь жителям Владимирской области.

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#коронавирус #медицина #российская власть

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