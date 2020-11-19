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19ноября
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сегодня, 15:56 1

В Благовещенске временно не работают дорожные камеры

В Благовещенске временно не работают дорожные камеры
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратились читатели с вопросом: «Почему в Благовещенке не работают дорожные камеры?». Речь о тех, что установлены для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Неисправность системы видеозаписи выдали так называемые авторадары, которые банально не реагировали на камеры.

Подробности ситуации нам удалось узнать в администрации города Благовещенска.

— В настоящее время часть оборудования проходит периодическую поверку, что предусмотрено регламентом эксплуатации данного оборудования. Эти процедуры проводятся на регулярной основе, носят плановый характер и предназначены для поддержания оборудования в исправном состоянии на весь срок его службы, — рассказали в пресс-службе мэрии.

А это значит автовладельцам не стоит расслабляться, так как оборудование может начать работать любой момент после завершения проверки.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    28 минут назад

    Интересно, зачем отключать оборудование для проверки исправности? Любой прибор проверяется в работе, во включенном состоянии. Может быть эта система работает только на бумаге?)

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