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В Приамурье проходит фестиваль творчества людей с ОВЗ «Когда мы вместе, мы сильнее»

В Приамурье проходит фестиваль творчества людей с ОВЗ «Когда мы вместе, мы сильнее»

В столице Приамурья до конца недели, 22 ноября, принимают заявки на участие в XXVII открытом фестивале самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Когда мы вместе, мы сильнее». Фестиваль пройдёт онлайн и будет посвящён 165-летию Благовещенска.

— Уже больше 50-ти участников предоставили заявки в видео и фото-формате. Это направления: вокал, инструментальный жанр и литературно-поэтическое направление, а также декоративно-прикладное и художественное творчество. С 26 ноября по 6 декабря в Доме ремёсел откроется выставка работ ДПИ «Мой город». Итоги фестиваля подведут 3 декабря на YouTube-канале Городского дома культуры, — сообщает пресс-служба МБУК «Городской дом культуры».

К участию приглашают общественные организации инвалидов, индивидуальных исполнителей, а также группы и творческие коллективы без ограничений по возрасту. Положение о проведении фестиваля размещено на сайте Городского дома культуры в разделе «Документы».

Напомним, что с начала ноября в Приамурье стартовал проект «Бадминтон без границ!» для детей с ОВЗ от 8 до 13 лет. А в прошлом году 21 марта, в Международный день человека с синдромом Дауна, в центральной детской школе искусств Благовещенска состоялся концерт с участием «солнечных детей» и «детей дождя».

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#дети #здоровье #конкурсы #концерты

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