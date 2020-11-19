В Благовещенске ребёнок пострадал в результате ДТП

В Благовещенске сегодня, 19 ноября в 11:52 на перекрестке Студенческой и Промышленной столкнулись два автомобиля: Toyota Ractis и Toyota BMWХ5. В результате ДТП пострадал пассажир 2016 года рождения.

— Ребёнок находился в детском удерживающем устройстве. Это позволило избежать получения серьёзных травм. Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности и обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский». Напомним, что во вторник, 17 ноября, в результате ДТП также пострадала девочка-пассажир 2019 года рождения. Ребёнка перевозили в детской автолюльке.

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