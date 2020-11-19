Во Владивостоке с крыши дома на автомобиль упала бетонная плита

Во Владивостоке бетонная плита упала с крыши девятиэтажки на автомобиль, который в это время чистил от снега его хозяин. Видео падения плиты и чудесного спасения владельца авто разместили в соцсетях. На записи видно, как мужчина чудом успел отбежать в сторону за секунду до падения плиты.

– Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого УК будет (её) убирать, – сообщили РИА Новости в мэрии Владивостока.

Позже в соцсетях появилась фотография, на которой видно, что водитель автомобиля празднует второе рождение.

Напомним, непогода во Приморье оставила без света 30 тысяч человек. Есть проблемы с сотовой связью, остановлены паромы, нарушено движение общественного транспорта, задерживаются некоторые авиарейсы.