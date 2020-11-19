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19ноября
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сегодня, 15:20 5

Во Владивостоке с крыши дома на автомобиль упала бетонная плита

Во Владивостоке с крыши дома на автомобиль упала бетонная плита
Фото: скриншот из видео

Во Владивостоке бетонная плита упала с крыши девятиэтажки на автомобиль, который в это время чистил от снега его хозяин. Видео падения плиты и чудесного спасения владельца авто разместили в соцсетях. На записи видно, как мужчина чудом успел отбежать в сторону за секунду до падения плиты.

– Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого УК будет (её) убирать, – сообщили РИА Новости в мэрии Владивостока.

Позже в соцсетях появилась фотография, на которой видно, что водитель автомобиля празднует второе рождение.

Напомним, непогода во Приморье оставила без света 30 тысяч человек. Есть проблемы с сотовой связью, остановлены паромы, нарушено движение общественного транспорта, задерживаются некоторые авиарейсы.

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#погода #природа #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Даже штаны сменил!

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    52 минуты назад

    Хорошо что не смел всё раньше и не сел погреться.

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    17 минут назад

    блээээ... как то он не сильно испугался. Ябы уже с бутылкой водки стоял и из горла хлестал.

  • belka717

    belka717
    12 минут назад

    Видимо, родился в рубашке - как повезло-то ему! Значит жить будет долго. Желаю ему здравия!

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