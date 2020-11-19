В Белогорске приводят в порядок школьные уборные

Туалеты для школьников Белогорска полностью отремонтированы. Единственный объект, который приведут в порядок до конца ноября текущего года, это уборная для учителей, в средней школе № 17. Ремонт станет завершающим в выполнении поручения главы Белогорска Станислава Мелюкова. Привести в достойный вид места общего пользования он инициировал в начале 2020 года. За это время отремонтировано 56 уборных. Больше всего - в школе №5. Здесь сделали современной и удобной 21 туалетную комнату.

— Можно сказать, что школьные туалеты — это один из этапов воспитания общегородской культуры, — считает начальник управления капитального строительства Татьяна Савченко. — Начался процесс, если помните, в 2009 году. Тогда в Белогорске был построен первый общественный туалет, по ул. Садовая. До этого момента справлять нужду белогорцы были вынуждены, где придется, в том числе, в кустах сквера, где находятся ряд исторически-значимых для города объектов. Первых посетителей общественный туалет принял 19 ноября, во Всемирный день туалета. Сейчас у нас в Белогорске есть три таких объекта. В 2011-м был построен общественный туалет вблизи стадиона и парка “Амурсельмаш”. В 2013 году - в городском парке.

Вместе с тем, в комитете по образованию рассказали, что к ремонту школьных санузлов подошли ответственно. В каждом из школьных санузлов уложена на стенах и полу новая облицовочная плитка, установлены новые перегородки, унитазы, раковины и смесители. В каждом отремонтированном туалете находится водонагреватель и электрополотенце для сушки рук. На потолках - натяжные обои с новыми светодиодными светильниками.