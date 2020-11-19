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19ноября
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сегодня, 15:10 0

У жителя Амурской области изъяли почти тысячу кустов конопли

У жителя Амурской области изъяли почти тысячу кустов конопли
Фото: pixabay.com

В селе Гудачи Магдагачинского района в июле этого года сотрудники Сковородинского линейного отдела в одном из огородов обнаружили кусты конопли. Общая масса растений составила почти шесть килограммов. В доме хозяина обнаружили более 200 граммов готовой марихуаны.

Полицейские изъяли около тысячи кустов растения рода Cannabis. Хозяин участка пояснил, что семена конопли попали на его огород вместе с удобрением, которое ему привёз знакомый. Мужчина отрицал, что выращивал растения специально, однако признался, что употреблял наркотические средства, приготовленные из растения.

— Экспертиза установила, что хозяин участка пропалывал сорняки и рыхлил землю вокруг кустов. По фактам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере сотрудники возбудили уголовные дела и направили в суд, — сообщили в пресс-службе забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Амурчанин дал подписку о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы за культивирование и от трех до десяти лет тюрьмы с крупным штрафом за изготовление и хранение наркотика.

Напомним, что в конце октября в Приамурье уже изъяли 5,5 килограммов гашишного масла, около центнера марихуаны и 10 килограммов семян конопли. По предварительной оценке, объём изъятых наркотиков составил более 80 тысяч доз общей стоимостью более 23 миллионов рублей. Участников преступной группы заключили под стражу.

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#криминал

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