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19ноября
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сегодня, 14:46 0

Джордж Клуни подарил 14 друзьям по миллиону долларов

Джордж Клуни подарил 14 друзьям по миллиону долларов
Фото: kakprosto.ru

Джордж Клуни в интервью американскому журналу GQ рассказал, почему он как-то подарил своим 14 друзьям по миллиону долларов наличными. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как говорит актёр, эти 14 друзей здорово поддержали его еще до того, как он стал богатым и знаменитым. Добившись успеха, Клуни не на кого было тратить свои деньги, потому что он долго оставался холостяком. Поэтому ему захотелось поделиться с теми, без кого он бы просто не заработал эти миллионы.

Такой широкий жест кинозвезды оценили не все. Были те, кто откровенно крутили пальцем у виска.

Среди тех, кому Джордж Клуни подарил по миллиону долларов, были актёры Ричард Кайнд, Грант Хеслов и бывший актёр Томми Хинкли.

По словам Клуни, в то время он думал, что никогда не женится. Всё изменилось, когда он встретил Амаль, которая стала его женой и родила ему двух детей.

Джордж Клуни женился в 53 года, в 2014 году они с Амаль сыграли пышную свадьбу в Венеции. А в 56 лет актёр впервые стал отцом.

Историю про подарок Клуни друзьям стала известна в 2017 году. Об этом рассказал журналистам Рэнди Гербер – друг актёра и муж супермодели Синди Кроуфорд.

В 2013 году Клуни пригласил 14 друзей на свою виллу и вручил каждому из них по чемодану с деньгами. Все были просто ошарашены. Рэнди, в то время успешный ресторатор и сам миллионер пытался отказаться от такого подарка. Но Клуни заявил, что если хоть один откажется, то чемоданов лишатся все. Так как среди друзей актёра были те, кто на тот момент испытывал серьезные финансовые трудности, вся компания просто с благодарностью приняла щедрый дар.

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#США #финансы #шоу-бизнес

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