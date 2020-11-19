В заказниках Приамурья обитатели съели более 200 тонн зерна и пять тонн овощей

В Амурской области ежегодно в период холодов охотоведы подкармливают лесных жителей. Снег затрудняет и без того непростой процесс поиска корма. Слабые обитатели заказников становятся лёгкой добычей хищников и вирусов.

— В этом сезоне мы закупили не только обычную соль, но и около двух тонн соли с макро- и микроэлементами, витаминами. Они нужны для нормального роста и повышения репродуктивной функции животных. Половину соли лесные обитатели уже съели, ещё тонну охотоведы скоро развезут по десяти заказникам, — рассказал главный охотовед дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Михаил Лесик.

В первую очередь специалисты стараются сохранить популяции косуль, изюбрей и лосей. Однако «лесные столовые» с удовольствием посещают мелкие зверьки и птицы. В особо голодные зимы перекусить соей заходят даже хищники. В основном «столовые» расположены на особо охраняемых территориях, где запрещена охота. А значит, популяция имеет шансы перезимовать в полном составе, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира.

Напомним, что «лесные столовые» также работали в прошлом году.