Индийские инвесторы могут открыть в Приамурье керамическое производство

Индийские компании заинтересованы в освоении Чалганского месторождения, а также в создании производства керамической продукции на территории Приамурья. Во время онлайн-встречи с представителями областного правительства Полномочный Посол Республики Индия в России господин Бала Венкатеш Варма заявил, сейчас есть все возможности для строительства керамических производств на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба областного правительства.

Он напомнил, что на реализацию различных экономических и научных проектов на дальневосточных территориях России, индийское правительство предоставляет своим предприятиям кредит до 1 миллиарда долларов.

– Мы готовы поддержать проекты по созданию таких производств при участии индийских предпринимателей на российском Дальнем Востоке. Это расширит сотрудничество между нашими странами, – сказал господин Бала Венкатеш Варма.

Министр природных ресурсов Приамурья Сергей Маху заявил, что месторождение в Магдагачинском районе богато глиной, песком и каолином, которые используют в керамическом производстве. По общим подсчётам запас полезных ископаемых на Чалганском месторождении составляет 64 миллиона тонн. Сергей Маху рассказал об удобном расположении месторождения – оно находится недалеко от федеральной трассы «Амур», через село Чалганы проходит Транссибирская железная дорога.

– Амурская область заинтересована в расширении промышленного производства в регионе, и правительство области готово оказать максимальное содействие для развития проекта, – пояснил министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху.

О том, что в Амурской области есть все условия для создания производства керамики, говорят и в «Агентстве Амурской области по привлечению инвестиций» – именно здесь разработали предложение для иностранных компаний.

– Мы провели работу по выбору наиболее удачной сырьевой базы для реализации проектов в области керамического производства. Создание производства положительно скажется на развитии промышленности региона, создавая при этом новые рабочие места в отдаленных районах Приамурья и увеличивая поступления в бюджет области. Новые объекты могут быть направлены не только на внешние рынки, так как и в самом регионе идет активное строительство промышленных объектов, развивается рынок недвижимости, – рассказал директор «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций» Павел Пузанов.

Индийские компании заинтересовались предложением. В ближайшее время переговоры о сотрудничестве будут продолжены.

