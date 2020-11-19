В Благовещенске оштрафовали два бара за работу после девяти вечера

Фото: благовещенск.рф

Вечером 18 ноября сотрудники полиции и городского управления по развитию потребительского рынка и услуг провели проверку соблюдения ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Проверка затронула 16 организаций общепита и в двух из них нашли нарушения.



Два бара принимали посетителей после 21:00, а не работали «на вынос».

— Нарушения были выявлены в двух барах – по улице Калинина и по Красноармейской. Руководители этих организаций вызваны сотрудником полиции для составления протоколов об административном правонарушении. В барах на момент проведения проверки находились посетители, — рассказала руководитель сектора городского управления по развитию потребительского рынка и услуг Наталья Акимова.

Нарушителям грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Суммы штрафов определит мировой суд.

Кроме этого, во всех заведениях, попавших под проверку, специалисты обращали внимание на наличие объявлений о масочном режиме, Также проверили наличие санитайзера, журналов термометрии, журналов проведения уборки и обработки помещений. Эти требования выполняются во всех проверенных заведениях.