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19ноября
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сегодня, 13:24 2

В парке Дружбы устанавливают новую скульптуру

В парке Дружбы устанавливают новую скульптуру
Фото: www.instagram.com/okcblag/

В благовещенском парке Дружбы сегодня начали устанавливать скульптуру «Руки», рассказали в соцсетях специалисты ОКЦ, в ведении которого находится парк. Скульптура изготовлена из пенополистирола. Место для неё приготовили во второй части парка, за водопадом.

В скором времени в парке начнётся подготовка к новому году. В первой половине парка установят 11-метровую ель. А также сделают ледовые фигуры и две горки со спуском в озеро. Для любителей спорта установят хоккейную коробку, сообщается в инстаграм-аккаунте парка.

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#культура #Новый год #отдых

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    14 минут назад

    из полистирола, еще б с бумаги делали в нашем вандальном городе

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    13 минут назад

    для охраны этого отстоя тоже привезут французские камеры?

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