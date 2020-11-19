В парке Дружбы устанавливают новую скульптуру
В благовещенском парке Дружбы сегодня начали устанавливать скульптуру «Руки», рассказали в соцсетях специалисты ОКЦ, в ведении которого находится парк. Скульптура изготовлена из пенополистирола. Место для неё приготовили во второй части парка, за водопадом.
В скором времени в парке начнётся подготовка к новому году. В первой половине парка установят 11-метровую ель. А также сделают ледовые фигуры и две горки со спуском в озеро. Для любителей спорта установят хоккейную коробку, сообщается в инстаграм-аккаунте парка.
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