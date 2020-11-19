В парке Дружбы устанавливают новую скульптуру

Фото: www.instagram.com/okcblag/

В скором времени в парке начнётся подготовка к новому году. В первой половине парка установят 11-метровую ель. А также сделают ледовые фигуры и две горки со спуском в озеро. Для любителей спорта установят хоккейную коробку, сообщается в инстаграм-аккаунте парка.