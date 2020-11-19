Циклон в Приморье оставил 30 тысяч человек без света
Во Владивостоке циклон оставил десятки тысяч людей без света с замороженными машинами, вызвав энергоаварию, сообщает пресс-служба правительства региона. Ледяной дождь и осадки тормозят восстановительные работы.
— Без света из-за непогоды остаются 30 тысяч приморцев. Аварии на электросетях устраняются, — говорится в сообщении.
К аварийно-восстановительным работам привлекут бригады из Еврейской области и Хабаровского края.
Для выполнения аварийно-восстановительных работ было мобилизовано 115 бригад в составе 386 человек и порядка 200 единиц техники.
За сутки во Владивостоке выпало 10 мм осадков, которые не прекращаются до сих пор, передаёт «Интерфакс»
Просмотров всего: 333