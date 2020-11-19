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19ноября
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сегодня, 13:11 1

Циклон в Приморье оставил 30 тысяч человек без света

Циклон в Приморье оставил 30 тысяч человек без света
Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/

Во Владивостоке циклон оставил десятки тысяч людей без света с замороженными машинами, вызвав энергоаварию, сообщает пресс-служба правительства региона. Ледяной дождь и осадки тормозят восстановительные работы.

— Без света из-за непогоды остаются 30 тысяч приморцев. Аварии на электросетях устраняются, — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлекут бригады из Еврейской области и Хабаровского края.

Для выполнения аварийно-восстановительных работ было мобилизовано 115 бригад в составе 386 человек и порядка 200 единиц техники.

За сутки во Владивостоке выпало 10 мм осадков, которые не прекращаются до сих пор, передаёт «Интерфакс»

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#Дальний Восток #погода

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    44 минуты назад

    почти год назад и у нас был дождик.....22/11

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