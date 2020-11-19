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19ноября
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сегодня, 12:48 0

Юрий Дудь взял интервью у известного фотографа Дмитрия Маркова

Юрий Дудь взял интервью у известного фотографа Дмитрия Маркова
Фото: vologda.kp.ru

Известный российский фотограф Дмитрий Марков рассказал Юрию Дудю на его канале, почему снимает «не парадную Россию», пишет URA.RU.

Марков сообщил, что фотографирует простых людей, которых в стране большинство. Он пытается показать средний уровень — обычные ситуации и жителей на автовокзалах и в спальных районах.

Фотограф рассказал, что он сам является частью мира, который показывает. Его отец был слесарем и много выпивал, а мать работала швеёй на заводе.

Встреча с Дмитрием Марковым прошла в реабилитационном центре, где он признался, что страдает от наркотической зависимости.

Как пишет КП-Псков, Дмитрий Марков родился в 1982 году в Подмосковье. Фотографией стал заниматься в 2004-2005 годах. Принимал участие в многочисленных фотовыставках в Италии, Париже и Нью-Йорке. Фотограф считает себя волонтёром, и в своём блоге в Instagram сообщает о нуждающихся и принимает участие в сборах средств.

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#жизнь #СМИ

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