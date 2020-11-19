Многодетные семьи Приамурья в ближайшие три года обеспечат жильём

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Амурские семьи, имеющие шесть и более детей, могут приять участие в государственной программе, которая подразумевает социальную выплату на жильё в виде сертификатов из областного бюджета. Обеспечить квартирами всех многодетных областные власти смогут за три года, сообщил губернатор области Василий Орлов.

В 2020 году на реализацию программы выделено 81,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

— В ближайшие три года всем амурским семьям, где воспитывается 6 и более детей, поможем приобрести жилье. Я дал поручение профильным министерствам просчитать потребность в средствах, чтобы господдержку получили многодетные семьи, которые состоят на учете как нуждающиеся в жилье, и в трёхлетней перспективе закрыть имеющуюся очередь. В этом году 28 таких семей уже получили выплаты из областного бюджета, — рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Принять участие в программе поддержки многодетных семей могут те семьи, что проживают на территории Амурской области, имеют не менее 6 детей в возрасте до 18 лет, за исключением детей, вступивших в брак в соответствии с законодательством РФ, признанные нуждающимися в жилье.

Приоритет в получении помощи есть у семей, оставшихся без жилья в результате ЧС или пожара, а также имеющих 9 и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением детей, вступивших в брак.

— Получатели соцвыплаты могут приобрести квартиру или индивидуальный жилой дом, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям, а также заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома или договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома. В том числе и с использованием дополнительно собственных, заемных (кредитных) или иных средств», — отметила исполняющая обязанности министра соцзащиты Амурской области Ирина Пирог.

Социальная выплата рассчитывается исходя из количества членов семьи, общей площади жилых помещений семьи и стоимости одного квадратного метра жилья по муниципальному району или городскому округу.

Семьи, имеющие право на социальную выплату, получают свидетельство, которое действует шесть месяцев с момента его получения. По окончании этого срока свидетельство становится недействительным.

За период с 2010 по 2019 годы социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 53 многодетные семьи на общую сумму 127,7 миллиона рублей.