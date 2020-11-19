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19ноября
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сегодня, 12:54 0

В амурской тайге начались крупномасштабные поиски потерявшегося охотника

В амурской тайге начались крупномасштабные поиски потерявшегося охотника
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Житель Магдагачи Михаил Кузьмич Гурский ушёл в лес 9 октября. Информация о пропаже амурчанина поступила 11 ноября. До сих пор его поиски не дали результатов. Сегодня в районе началась крупномасштабная поисковая операция с привлечением полиции, спасателей, специалистов охотуправления и волонтёров.

Спасатели сообщают, что мужчина с собакой на месяц уехал из дома в охотничьи угодья, а в положенное время не вышел на связь. Тогда родственники обратились в полицию. Полицейские отправились в зимовье, где обнаружили телефон и собаку. Дверь в зимовье была подперта снаружи. Неделю пропавшего разыскивала полиция. Сотрудники правоохранительных органов обследовали 77 километров лесного массива и 13 километров правого берега реки Кутичи. Поиски результатов не дали.

Сегодня на помощь полицейским вышел целый отряд — спасатели из Сковородино областного поисково-спасательного отряда, пожарные противопожарной службы области из Магдагачи, сотрудники охотуправления, полицейские и волонтёры отряда «Гром». До зимовья, куда отправился амурчанин, спасательный отряд добирался на Вездеходе. Распоряжение о привлечении к поискам транспорта высокой проходимости дал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский. Прибыв на место, изучив местность и разделившись на несколько групп, профессионалы начали поисковые мероприятия, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

На данный момент поиски в тайге осложняются суровыми погодными условиями: на улице – 25 градусов, а в лесу очень много снега. К тому же пропавший мужчина ушел в тайгу ещё до снегопада, поэтому есть сложность обнаружения его следов.

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#Дальний Восток #жизнь #происшествия

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