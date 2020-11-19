В Благовещенске открыли выставку «Национальные истоки красоты»

В столице Приамурья в «Центральной» библиотеке искусств открыли выставку «Национальные истоки красоты». Все портреты художница Наталья Некоз выполнила красками по ткани и акриловыми красками. А потом декорировала картины пайетками, бусами, цветами, стразами и блёстками.

В рамках проекта отобрали десять благовещенок. По две девушки представляли Армению, Татарстан и Украину, а также нашлись по одной представительнице Грузии, Азербайджана, Польши и амурских эвенков. Каждая из героинь рассказала историю своей жизни и профессии, а также о родителях и национальных традициях. Познакомиться с историями участниц и портретами можно на сайте. А муниципальная библиотечная система две недели публиковала короткие рассказы об участницах проекта и фотокопии этнокультурных портретов в Instagram и на сайте библиотечной системы.

Идея проекта зародилась ещё в 2019 году. Его реализовали на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства.

— Идея написать портрет, украшенный вышивкой, у меня возникла несколько лет назад. Тогда мне предложили принять участие в таком важном проекте. На одну работу уходило три-четыре дня. Сначала ткань натягивается на подрамник и не грунтуется, чтобы портрет было легче декорировать вышивкой. Потом я пишу портрет героини по фотографиям и накладываю собирательный образ национального костюма. Пришлось проштудировать источники по истории костюма, чтобы уловить разницу в национальных орнаментах и украшениях. К тому же все участницы оказались очень колоритными, с каждой мне было интересно работать, — рассказала художница Наталья Некоз.

В ходе проекта организаторы сотрудничали с национальными диаспорами и факультетом дизайна и технологий АмГУ. Университет предоставил для демонстрации копии русских женских костюмов Новгородской, Вологодской, Псковской губерний. Все костюмы сшиты выпускниками-дизайнерами.

— Элементы костюма зависят от того, замужем женщина или нет. Также немаловажен возраст девушки и есть ли у неё дети. Костюмы различаются цветом, головными уборами и причудливыми орнаментами, — уточнила специалист по связям с общественностью муниципальной библиотечной системы Галина Астафьева.

Выставка будет передвижной, и побывает по всех библиотеках города. А затем портреты подарят участницам проекта.