«Первый канал» подал в суд на обвиняющих шоу «Голос» в предвзятости

Иск связан с утверждениями о предвзятости жюри к конкурсантам шоу «Голос».

Ответчиками по иску указываются АО «Москва Медиа», ООО «ФАН», партия «Коммунисты России», актер Станислав Садальский, а также журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.

О том, что «Первый канал» собирается подать в суд на Соседова, Садальского и лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина было объявлено 29 октября. Причиной этого послужили их заявления о музыкальном шоу «Голос», которые телеканал считает не соответствующими действительности и порочащими его репутацию.

24 октября у себя в Instagram Садальский заявил о том, что наставники шоу «Голос» предвзято относятся к Александре Будниковой, дочери ведущего «Первого канала». Садальский назвал девушку «очередной дочерью Алсу» и обвинил продюсера Юрия Аксюту в том, что он поручил жюри выбрать исполнительницу.

Сурайкин поддержал мнение Садальского, заявив, что в шоу побеждают «только блатные детки».

Он сообщил, что «Коммунисты России» обратились в дирекцию «Первого канала» с предложением закрыть шоу «Голос» и создать другую программу, где принципы отбора участников и членов жюри будут другими.

Музыкальный критик Соседов заявил, что шоу выходит не в прямом эфире и в него можно внести коррективы.