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19ноября
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сегодня, 11:23 0

В Тынде железнодорожник присвоил деталей на миллион рублей

В Тынде железнодорожник присвоил деталей на миллион рублей
Фото: pixabay.com

Состоялся суд над работником одного из подразделений Дальневосточной железной дороги. Мужчину признали виновным в присвоении подотчётного имущества с использованием своего служебного положения.

– Суд, с учетом таких смягчающих вину обстоятельств как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Напомним, в марте 2020 года бывший железнодорожник присвоил себе находящиеся у него в подотчете железнодорожные детали общей стоимостью в 1 миллион рублей. Детали предназначались для строительства и обновления железной дороги в Тындинском регионе. Похищенные детали он вывез с территории предприятия на нескольких грузовых автомобилях. Преступника задержали сотрудники транспортной полиции, имущество вернули РЖД.

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#происшествия #Тында

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