Амурский Дружок учувствует во всероссийском конкурсе на лучшую скульптуру

Взяли специалисты на конкурс и скульптуру амурского Дружка. Он символ преданности и стойкости. На набережной Амура скульптура появилась после дальневосточного паводка в 2013 году. Дружок прославился после того, как в Сети рассказали о его подвиге: несмотря на прибывающую воду во Владимировке, он целую ночь стоял по горло в воде на пороге дома, дожидаясь возвращения хозяев.

Сейчас наравне с Дружком в голосовании принимают участие сахалинский памятник сивучам, монумент мамонта из Магаданской области, кошка Матроска из Приморья и другие.

Для того, чтобы оставить голос за Дружка и помочь амурской скульптуре победить в конкурсе нужно зайти на сайт art.tutu.ru и перейти к голосованию.