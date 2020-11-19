Амурский Дружок учувствует во всероссийском конкурсе на лучшую скульптуру
Памятник Дружку, расположенный на набережной Благовещенска участвует во всероссийском конкурсе необычных памятников «СкульпТУТУра», который проводится на сайте art.tutu.ru.Как сообщает сайт Туту, его эксперты изучили тысячи изваяний во всех регионах страны и перевели в 3D-формат сотню самых неординарных скульптур.
Взяли специалисты на конкурс и скульптуру амурского Дружка. Он символ преданности и стойкости. На набережной Амура скульптура появилась после дальневосточного паводка в 2013 году. Дружок прославился после того, как в Сети рассказали о его подвиге: несмотря на прибывающую воду во Владимировке, он целую ночь стоял по горло в воде на пороге дома, дожидаясь возвращения хозяев.
Сейчас наравне с Дружком в голосовании принимают участие сахалинский памятник сивучам, монумент мамонта из Магаданской области, кошка Матроска из Приморья и другие.
Для того, чтобы оставить голос за Дружка и помочь амурской скульптуре победить в конкурсе нужно зайти на сайт art.tutu.ru и перейти к голосованию.
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