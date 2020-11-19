В Благовещенске мужчина пытался зайти в здание суда с пистолетом

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Благовещенец попытался пронести в здание мирового суда в Благовещенске пневматический пистолет. Как сообщает пресс-служба управления судебных приставов, оружие нашли в сумке посетителя при досмотре.



На место немедленно вызвали полицейских для изъятия предполагаемого оружия и дальнейшего разбирательства. Сам мужчина при этом оправдывался тем, что забыл о том, что взял с собой этот пистолет.

Тем не менее, на гражданина составили административный протокол.

Только с начала года в судах области было выявлено 393 запрещенных к проносу предметов у 303 граждан.