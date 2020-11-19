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19ноября
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сегодня, 10:50 0

Амурским сиротам отремонтируют жильё почти на три миллиона рублей

Амурским сиротам отремонтируют жильё почти на три миллиона рублей
Фото: pixabay.com

В 2020 году в госпрограмму обеспечения доступным и качественным жильём добавили новое направление. Сиротам будут ремонтировать жильё. В Приамурье на это выделили 2,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

Такая поддержка будет предоставляться один раз и только в одном помещении. Если у нуждающегося в собственности несколько помещений, где делать ремонт он выбирает сам. На текущий ремонт выделяют 3 тысячи рублей на квадратный метр, 6 тысяч на один квадрат выделяют при капитальном ремонте. Расчёт ведётся на 33 квадрата — это норма на одного человека. На господдержку могут рассчитывать только сироты и дети без попечения родителей.

Этот год для проекта стартовый, 7 муниципальных образований проводят ремонт пятнадцати жилых помещений. В 11 квартирах сделают капитальный ремонт, в 4 — текущий.

— На сегодняшний день в 14 квартирах ремонт завершён, в одном жилом помещении – работы по поведению текущего ремонта завершаются, — поясняет начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних соцзащиты региона Любовь Аникиенко.

Еще одно условие, получить субсидию можно не раньше чем за полтора года до прекращения попечительства или пребывания в госучреждениях. В 2021 году заявления будут принимать до 15 января 2021 года.

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#жизнь #дети

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