Благовещенская прокуратура выясняет причины хлопка на cудостроительном заводе
Прокуратура Благовещенска совместно с транспортной прокуратурой и специалистами трудовой инспекции выясняют, при каких обстоятельствах произошёл хлопок в здании судостроительного завода имени Октябрьской революции, а также соблюдаются ли на заводе законодательство по охране труда.
Напомним, вчера, 18 ноября в одном из помещений Судостроительного завода прогремел хлопок. В результате пострадали трое маляров, которые находились в здании. Двух мужчинах 32-х и 34-х лет, а также 26-летнюю женщину доставили с ожогами в Амурскую областную клиническую больницу. Последняя находится в наиболее тяжелом состоянии с 50 % ожогов. Врачи борются за её жизнь.
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