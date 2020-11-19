Благовещенская прокуратура выясняет причины хлопка на cудостроительном заводе

Напомним, вчера, 18 ноября в одном из помещений Судостроительного завода прогремел хлопок. В результате пострадали трое маляров, которые находились в здании. Двух мужчинах 32-х и 34-х лет, а также 26-летнюю женщину доставили с ожогами в Амурскую областную клиническую больницу. Последняя находится в наиболее тяжелом состоянии с 50 % ожогов. Врачи борются за её жизнь.