Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:48 3

Благовещенская прокуратура выясняет причины хлопка на cудостроительном заводе

Благовещенская прокуратура выясняет причины хлопка на cудостроительном заводе
Фото: @va.orlov

Прокуратура Благовещенска совместно с транспортной прокуратурой и специалистами трудовой инспекции выясняют, при каких обстоятельствах произошёл хлопок в здании судостроительного завода имени Октябрьской революции, а также соблюдаются ли на заводе законодательство по охране труда.

Напомним, вчера, 18 ноября в одном из помещений Судостроительного завода прогремел хлопок. В результате пострадали трое маляров, которые находились в здании. Двух мужчинах 32-х и 34-х лет, а также 26-летнюю женщину доставили с ожогами в Амурскую областную клиническую больницу. Последняя находится в наиболее тяжелом состоянии с 50 % ожогов. Врачи борются за её жизнь.

Просмотров всего: 146

#производство

распечатать


Общество 8

Амурские бруснику, голубику, папоротник и грибы начнут продавать в Азию
Общество

Благовещенец нанёс своему знакомому 16 ударов монтировкой по голове и зарезал его ножом
Происшествия 1

В Приамурье дело прораба, допустившего смерть на газопроводе, передали в суд
Общество 1

Предприниматели Благовещенска могут возместить половину стоимости нового оборудования
Комментарии
Показать все (3)
  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    24 минуты назад

    Амур-инфа не отстает от модных тенденций в журналистике. Трое пострадавших от "хлопка", ну-ну. Сильно похлопали, видать.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    14 минут назад

    Редактор, как низко с вашей стороны приукрашивать трагедии. Продажная пресса!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    10 минут назад

    Как в сказке, то "хлопнет" моляры страдают, то "хлопнет", подъезд обрушится. Нужно называть вещи своими именами.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь