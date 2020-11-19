В Приамурье строительная компания задолжала 44 миллиона за ущерб окружающей среде

Амурской компании нужно выплатить 44 миллиона рублей за вред окружающей среде. Как сообщает пресс-служба судебных приставов Амурской области, организация занимается строительством дорог в Тындинском районе.



Выплатить деньги компанию обязал суд. Однако в положенные сроки организация с государством не рассчиталась – сумма взыскания оказалась слишком большой. Компания попросила выплачивать долг частями — по 2 миллиона 700 тысяч рублей ежемесячно. Суд пошёл навстречу должнику и одобрил рассрочку.

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Mr. Mustard