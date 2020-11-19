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19ноября
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сегодня, 10:34 0

Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в растрате 700 млн рублей

Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в растрате 700 млн рублей
Фото: stroyrf.com

Аудитору счетной палаты, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Она сообщила, что Михаил Мень был задержан по уголовному делу о хищении денежных средств из бюджета Ивановской области.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что у Следственного комитета есть доказательства о причастности бывшего губернатора к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области

По сообщению ТАСС, адвокат Михаила Меня заявил, что его доверитель не понимает, о чём идёт речь и не признаёт вину. Как говорит адвокат, Мень считает дело о растрате недоразумением и хочет сотрудничать со следствием.

19 ноября бывшему губернатору изберут меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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#происшествия #суды #финансы

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