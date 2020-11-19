Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в растрате 700 млн рублей

Она сообщила, что Михаил Мень был задержан по уголовному делу о хищении денежных средств из бюджета Ивановской области.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что у Следственного комитета есть доказательства о причастности бывшего губернатора к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области

По сообщению ТАСС, адвокат Михаила Меня заявил, что его доверитель не понимает, о чём идёт речь и не признаёт вину. Как говорит адвокат, Мень считает дело о растрате недоразумением и хочет сотрудничать со следствием.

19 ноября бывшему губернатору изберут меру пресечения в виде запрета определённых действий.