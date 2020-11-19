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19ноября
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сегодня, 10:45 0

В Благовещенске квартиру должницы продали в счёт погашения кредита

В Благовещенске квартиру должницы продали в счёт погашения кредита
Фото: pixabay.com

В столице Приамурья судебные приставы помогли продать квартиру должницы. Квартиру стоимостью 1,3 миллиона удалось продать дороже — покупатели оценили её в 2,2 миллиона рублей. Этого хватило полностью погасить задолженность и исполнительский сбор в 140 тысяч рублей.

— Сначала судебный пристав-исполнитель арестовал квартиру, и только спустя десять дней имущество передали на продажу. Женщина могла погасить задолженность в любой момент, однако не сделала этого, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Амурской области.

Напомним, что принудительно продать квартиру или машину могут за долги по ЖКХ. Однако погасить долг можно даже после ареста недвижимости.

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#Недвижимость #происшествия

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