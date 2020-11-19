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19ноября
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сегодня, 10:03 4

В Благовещенске начался ремонт нового участка набережной

В Благовещенске начался ремонт нового участка набережной
Фото: благовещенск.рф

В областном центре отремонтируют ещё один участок набережной реки Амур. Подготовительный работы начались на участке длиной 2,4 километра от улицы Больничной до Нагорной, сообщает пресс-служба администрации города.

Заниматься благоустройством будет компания «Асфальт». Как рассказали подрядчики, сейчас уточняется объём работ. В ближайшее время начнут отсыпать участки. Строить набережную будут в несколько этапов, первый завершат в июле 2021 года.

На участке от Больничной до переулка Пограничного построят электросети, гидротехнические сооружения, ливневую канализацию и благоустроют набережную. От переулка Пограничного до улицы Нагорной обустроят намывную территорию площадью 25 гектаров. Завершат работы до середины 2024 года.

— Неоднократно жители обращались с просьбой продолжить работы по строительству набережной в сторону мебельной фабрики. Последние обращения поступили во время прямого эфира, который был проведен в начале ноября. У этого проекта несколько фундаментальных задач. Во-первых, мы защищаемся от наводнений, достраиваем серьёзное берегоукрепительное сооружение. Во-вторых, получаем ещё часть набережной, как прекрасного места для прогулок и отдыха горожан. В-третьих, как пограничный город, мы создаем лицо нашей страны, — отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

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#городская власть #строительство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Асфальт Асфальт, одно название, а где нормальный асфальт?? г-н Дрынчин???

  • aleun

    aleun
    46 минут назад

    inoy, так Дрынчин уже давно на пенсии...

  • inoy

    inoy
    23 минуты назад

    дело его живёт))

  • inoy

    inoy
    18 минут назад

    во всех дочерних предприятиях Асфальта он является учредителем!! а ушел наверное когда стал советником Козлова)))

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