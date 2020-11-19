Умерла актриса Любовь Румянцева

Известность и любовь зрителей актрисе принесла роль в фильме «Альпийская баллада».

Любовь Григорьевна также запомнилась зрителям по фильмам «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Аннычка», «Дорога на Рюбецаль», «Три талера».

Актриса много лет выступала в Театре-студии киноактёра киностудии «Беларусьфильм». Она играла в спектаклях «Филумена Мартурано», «Женитьба Бальзаминова», «Наедине со всеми», «Таланты и поклонники».

Любовь Румянцева родилась в Пятигорске в 1943 году. С 1964 года она выступала на сцене Московского драматического театра, а с 1981 года стала ведущей актрисой Театра-студии киноактера.