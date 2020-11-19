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Амурские пограничники поймали двух иностранцев во время незаконной рыбалки в российских водах

Амурские пограничники поймали двух иностранцев во время незаконной рыбалки в российских водах
Фото: pixabay.com

2 ноября амурские пограничники задержали двух иностранцев, которые рыбачили в российских водах Амура в районе деревни Сагибово Архаринского района. У задержанных изъяли металлическую лодку с мотором и сети длиной 250 метров.

– В настоящее время в отношении иностранцев проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, – рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Амурской области.

17 октября неизвестного задержали на трансграничном мосту Благовещенск — Хэйхэ. Он пытался незаконно пересечь госграницу РФ. В воскресенье, 18 октября, в районе села Игнашино Сковородинского района сотрудники задержали двух иностранцев. У них изъяли лодку с мотором и сети длиной до 110 метров. А во вторник, 20 октября, уже в районе села Чесноково Михайловского района пограничный наряд на российском берегу также задержал двух рыбаков-иностранцев.

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#природа #экология

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