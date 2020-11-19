Пожарные Приамурья получили новые автомобили

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Для групп оперативного реагирования при пожарных частях Амурской области приобрели шесть автомобилей ГАЗ марки «Соболь». Почти пять с половиной миллионов рублей выделили из областного бюджета, сообщает министерство лесного хозяйства области.

Транспорт прошёл техосмотр, и в скором времени будет поставлен на учёт в ГИБДД. После получения регистрационных номеров, автомобили отправят по пожарным частям и постам области в Шимановский, Ивановский, Сковородинский и Благовещенский районы.

Напомним, что автопарк пожарно–спасательных подразделений области в этом году уже пополнился новыми автомобилями на 30 миллионов рублей.