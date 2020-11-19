Михаилу Меню предъявили обвинение в растрате 700 миллионов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

— Главным следственным управлением СК в рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счетной палаты РФ. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ, — сообщила представитель СК.

По этому же уголовному делу обвиняемыми проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков, который после Меня возглавил область, и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Им также инкриминируется растрата.

Меня задержали в своём доме в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья сотрудники ФСБ и МВД. Ожидается, что сегодня, 19 ноября, ему изберут меру пресечения в виде запрета определенных действий.