Михаилу Меню предъявили обвинение в растрате 700 миллионов
Аудитору счётной палаты России, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню предъявлено обвинение в растрате. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, чиновнику вменяется нецелевое расходование 700 миллионов рублей, пишет ТАСС.
— Главным следственным управлением СК в рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счетной палаты РФ. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ, — сообщила представитель СК.
По этому же уголовному делу обвиняемыми проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков, который после Меня возглавил область, и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Им также инкриминируется растрата.
Меня задержали в своём доме в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья сотрудники ФСБ и МВД. Ожидается, что сегодня, 19 ноября, ему изберут меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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