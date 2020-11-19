Конфликт вокруг «Петропавловска»: Ставки повышаются

На фоне продолжающей тяжбы вокруг «Петропавловска» и уголовных обвинений, предъявленных новому гендиректору Максиму Мещерякову, в федеральных и амурских СМИ вновь прошла серия публикаций, пытающихся дискредитировать прежнее руководство и оказать давление на арбитражные суды. Тем временем, остается все меньше сомнений, в том, что интересы группы акционеров лежат далеко за пределами «повышения эффективности предприятий», о которой они говорят публично. Им критически необходим доступ к банковским счетам «Покровского Рудника» здесь и сейчас.

На 16 декабря назначено очередное заседание Арбитражного суда Амурской области, на котором будет рассматриваться иск Petropavlovsk к дочернему «Албынскому руднику», параллельно тот же суд рассматривает встречный иск, поданный гендиректором УК «Петропавловск» Сергеем Ермоленко, который оспаривает смену органов управления на рудниках компании. Одновременно ФАС России изучает жалобу на процедуру покупки «Южуралзолотом» доли в амурском золотодобытчике.

Давайте посмотрим подробнее, кто именно сражается сегодня в амурском суде и чьи интересы защищает. С одной стороны, новый гендиректор Мещеряков, уже прославившийся налетом на офис «Покровки». До «Петропавловска» руководил несколькими предприятиями, которые довольно быстро доводил до огромных убытков: последняя из его компаний, «Ресурсы Малого Хингана» в ЕАО, как раз в данный момент проходит процедуру банкротства.

Стоящий за сменой руководства крупный акционер «Петропавловска» челябинский миллиардер Константин Струков, чья компания «Южуралзолото» с весьма скандальной репутацией только за последний год несколько раз упоминалась в прессе в связи с неуплатой налогов и экологическими нарушениями. Партнер Струкова в совете акционеров Николай Люстигер, вернее Nick Solomon Lustiger, как на западный манер теперь зовут этого гражданина США и Мальты. В качестве консультанта Ник Соломон работал с должностными лицами Госдепа США, курировал проекты крупных транснациональных корпораций, а также был советником бывшего челябинского губернатора Дубровского, который в 2019 году был обвинен в растрате бюджета и теперь скрывается от уголовного дела в Швейцарии. Давним знакомым Люстигера является и американский юрист Джеймс Кэмерон-младший, никогда не имевший отношения к горнодобывающей промышленности и даже к лондонской бирже, но неожиданно для всех возглавивший Совет Директоров «Петропавловска».

Противостоит этой группе акционеров и наемных менеджеров прежняя команда управленцев, которую в области хорошо знают, которая, собственно, создала «Петропавловск», превратив его за 25 лет в одного из крупнейших золотодобытчиков России, и, несмотря на всё, продолжает поддерживать нормальную жизнедеятельность компании. Один из самых опытных и авторитетных в амурской золотодобыче специалистов Сергей Егорович Ермоленко всю жизнь проработал в отрасли, пройдя трудовой путь от проходчика в шахте до генерального директора «Покровского рудника» и УК «Петропавловск». Сегодня он отстаивает в амурском арбитраже позицию своих коллег-горняков, таких же уважаемых профессионалов, отдавших предприятию значительную часть жизни и переживающих за его будущее.

За что сегодня борется в судах Ермоленко, понять можно. Он сам описывает сложившуюся ситуацию и мотивы оппонентов предельно конкретно:

«Нет абстрактных акционеров, которые хотят улучшить работу "Петропавловска" и поэтому решили сменить руководство. Есть сговор узкой группы акционеров с фамилиями, именами, отчествами и названиями юридических лиц в офшорах, на которые записаны акции. Это компания "Южуралзолото" Константина Струкова и примкнувшие к нему офшоры Everest и Slevin под управлением Николая Люстигера, а также компания BonumCapital, из чьих рядов и вышел Максим Мещеряков. Челябинская компания "Южуралзолото" купила свой пакет акций "Петропавловска" в феврале текущего года, а уже в июне на общем собрании акционеров проголосовала против Павла Масловского и других директоров. Если компания "Южуралзолото" была недовольна организацией работы "Петропавловска", зачем тогда она купила акции?».

Покупка была нужна челябинскому олигарху Струкову, чтобы как можно быстрее решить острую проблему. Задолженность его предприятий перед банкам превышает 1 миллиард долларов. Одновременно бизнесмена сейчас обвиняют в уплате налогов на крупную сумму в 1,6 миллиарда рублей в Кузбассе, где обанкротилась принадлежащая ему «Шахта им Дзержинского». Было арестовано 170 различных объектов «Южуралзолота» только в Челябинской области, в том числе личное имущество Струкова. А в Красноярском крае из-за серьезных экологических нарушений арестовано имущество прииска «Дражный», входящего в «Южуралзолото», еще на 400 миллионов, ведется уголовное расследование.

С финансами у уральского предпринимателя сейчас плохо, и ситуация с арестом имущества вполне может закончиться арестом самого фигуранта, но тут на помощь снова может прийти пока еще богатый и преуспевающий «Петропавловск». Если получить полный контроль над компанией и ее филиалами, за что сейчас неистово бьются в судах юристы, представляющие Мещерякова, то ничего не стоит продавить решение акционеров того же «Покровского рудника» о покупке одного из убыточных рудников «Южуралзолота», как «крайне необходимого для развития бизнеса», фактически переложив его из одного кармана в другой. Причем, как раз за искомые 1,6 миллиарда рублей, которыми можно будет расплатиться с долгами. Это – одна из первых сделок, которую должен одобрить новый менеджмент «Покровки», если суды все-таки откажут Ермоленко в защите компании.

Но для этого вопрос с «Петропавловском» нужно решать максимально быстро и любыми средствами. Традиционно арбитражные споры длятся долго, это не решение мирового суда о мелком хулиганстве. И – опять же традиционно – бизнесмены к этому готовы. Но не Струков с Мещеряковым в сегодняшней ситуации. Против них работает само время, деньги нужны не завтра, не сегодня, а уже вчера. Именно этим, видимо, и вызвана крайне жесткая и агрессивная деятельность команды Струкова – вал заказных публикаций с абсурдными обвинениями в адрес Ермоленко, давление на судей, попытка захвата офиса. Ставки слишком высоки – победа или банкротство. Каждый день, в который Мещеряков не контролирует банковские счета «Покровского рудника», ведет, как представляется, к увеличению риска краха всей комбинации.

Что в этой ситуации ждет непосредственно предприятия «Петропавловска»? К сожалению, есть основания полагать, что их будут намеренно доводить до банкротства, выводя все средства через сеть подставных фирм и вгоняя в долги для последующей скупки за бесценок. Как именно работают такие схемы, мы постараемся рассказать в нашей следующей публикации.