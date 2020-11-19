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Выбор читателей за 18 ноября

Выбор читателей за 18 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 18 ноября.

В Благовещенске на судостроительном заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие

В среду, 18 ноября, в редакцию ИА «Амур.инфо» бывшие работники судостроительного завода сообщили о взрыве в одном из отсеков. Три человека пострадали, женщина доставлена в реанимацию.

Не стало известного благовещенского врача-гинеколога Галины Поповой

В столице Приамурья, сегодня, 18 ноября, умерла Галина Попова врач-гинеколог с 46-летним стажем. Она заболела COVID-19 и почти две недели лежала больнице. Вчера женщину перевели в реанимацию, а уже сегодня её не стало.

Ушёл из жизни бывший заместитель начальника областного наркоконтроля Владимир Калашников

14 ноября скоропостижно скончался бывший заместитель начальника амурского управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, полковник полиции в отставке Владимир Фёдорович Калашников. Сообщение о смерти опубликовано на сайте благовещенской мэрии.

Для пенсионеров Приамурья установили новую величину прожиточного минимума

Для пенсионеров, проживающих в Амурской области, установлена новая величина прожиточного минимума. Те из них, чей доход не дотягивает до минимума, получат социальную доплату.

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#Обзор #интернет #СМИ

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