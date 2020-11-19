Выбор читателей за 18 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 18 ноября.

В среду, 18 ноября, в редакцию ИА «Амур.инфо» бывшие работники судостроительного завода сообщили о взрыве в одном из отсеков. Три человека пострадали, женщина доставлена в реанимацию.

В столице Приамурья, сегодня, 18 ноября, умерла Галина Попова врач-гинеколог с 46-летним стажем. Она заболела COVID-19 и почти две недели лежала больнице. Вчера женщину перевели в реанимацию, а уже сегодня её не стало.

14 ноября скоропостижно скончался бывший заместитель начальника амурского управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, полковник полиции в отставке Владимир Фёдорович Калашников. Сообщение о смерти опубликовано на сайте благовещенской мэрии.

Для пенсионеров, проживающих в Амурской области, установлена новая величина прожиточного минимума. Те из них, чей доход не дотягивает до минимума, получат социальную доплату.