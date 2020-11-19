Минэкономразвития показало макет реконструкции нового аэропорта Благовещенска (видео)

В областном центре создали наглядный макет реконструкции нового аэропорта Благовещенска. Во время визита в столицу Приамурья его продемонстрировали Юрию Трутневу. Новый проект в два раза больше нынешнего аэропорта амурской столицы, сообщает пресс-служба минэкономразвития области.

Напомним, что недавно строительство взлётно-посадочной полосы аэропорта проинспектировал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Реконструкцию аэропорта Благовещенска начали планировать ещё давно. Ход строительных работ успел осмотреть руководитель Дальневосточного МТУ Росавиации Сергей Тараненко в июле 2020 года. Изначально за право реконструкции аэропорта боролись проекты трёх инвесторов. В сентябре этого года победила московская компания ООО «АБС», но из-за жалобы «КрасИнвеста» ФАС предписала отменить итоги конкурса. С этим решением не согласны в областном минтрансе и будут его обжаловать.