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19ноября
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Минэкономразвития показало макет реконструкции нового аэропорта Благовещенска (видео)

Минэкономразвития показало макет реконструкции нового аэропорта Благовещенска (видео)

В областном центре создали наглядный макет реконструкции нового аэропорта Благовещенска. Во время визита в столицу Приамурья его продемонстрировали Юрию Трутневу. Новый проект в два раза больше нынешнего аэропорта амурской столицы, сообщает пресс-служба минэкономразвития области.

Напомним, что недавно строительство взлётно-посадочной полосы аэропорта проинспектировал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Реконструкцию аэропорта Благовещенска начали планировать ещё давно. Ход строительных работ успел осмотреть руководитель Дальневосточного МТУ Росавиации Сергей Тараненко в июле 2020 года. Изначально за право реконструкции аэропорта боролись проекты трёх инвесторов. В сентябре этого года победила московская компания ООО «АБС», но из-за жалобы «КрасИнвеста» ФАС предписала отменить итоги конкурса. С этим решением не согласны в областном минтрансе и будут его обжаловать.

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#строительство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    так вот чем занимается министерство во время пандемии-макетики клеют из подручного материала

  • Leg

    Leg
    9 минут назад

    и самолетиками играются

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