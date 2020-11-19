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19ноября
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сегодня, 09:00 0

В Белогорске под дальневосточную ипотеку построят новый десятиэтажный дом

В Белогорске под дальневосточную ипотеку построят новый десятиэтажный дом
Фото: pixabay.com

Администрация Белогорска выдала разрешение для строительства в городе ещё одного дома под дальневосточную ипотеку. 10-этажный жилой дом будет построен возле городского парка.

Сдать высотку планируется в 2022 году. Объект рассчитан на 105 квартир, 72 из них будут однокомнатные, 32 — двухкомнатные и одна — четырехкомнатная. Общая площадь квартир составит 6,2 тысячи квадратных метров. Многоэтажка будет состоять из двух блок-секций, сообщает в своём инстаграм-аккаунте администрация Белогорска.

Всего до 2024 года в центральном районе Белогорска планируют построить 5 многоквартирных домов почти на 400 квартир.

Напомним, по условиям на льготную дальневосточную ипотеку могут рассчитывать семьи, в которых обоим супругам не исполнилось 36 лет, либо есть один родитель не старше 35 лет с ребенком до 18 лет. Они смогут приобрести готовую квартиру на первичном рынке жилья либо квартиру в строящемся доме, либо оформить в ипотеку земельный участок для строительства индивидуального жилого дома. При этом заемщики должны оформить прописку в жилье, которое приобретено с использованием государственной поддержки. Воспользоваться льготной ипотекой семья может только один раз.

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#Белогорск #Недвижимость #финансы

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