Гороскоп 19 ноября: Рыбам пора взяться за уборку, а Дев ждёт новое увлечение

Восход Солнца: 07:50

Заход Солнца: 16:40

Солнце в Скорпионе.

Овен. Вам нужно сделать всю работу утром. Не ленитесь и не перекладывайте ответственность на других людей. Но не отказывайтесь от помощи окружающих.

Телец. Сегодня у вас появится отчаянное желание веселиться, не пропуская ни одной вечеринки. Поездки за город несут любовь, удачу и новые интересные связи.

Близнецы. Ваш творческий потенциал повысится. Вы можете ощутить потребность выразить свои мысли и чувства. Необычное восприятие мира усилится оптимистическим настроением.

Рак. Вероятно, вы будете вынуждены отменить долгожданную поездку и вместо приятного отдыха взвалить на себя дополнительные обязанности. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, к каждому предложению.

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Лев. Сегодня ваш организм подскажет вам, когда лучше отдохнуть, а когда желательно поработать. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми прожектами.

Дева. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение. Особая, неуловимая прелесть и тактичность в общении привлечёт внимание и интерес. Этот день может подарить вам встречу, которая может со временем закончиться браком.

Весы. Не стройте долгосрочных планов, не давайте обещаний. Необходим спокойный отдых. Прислушивайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными.

Скорпион. Не стоит сегодня переживать, даже если проблема, на первый взгляд, кажется существенной. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения.

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Стрелец. Отмените намеченные визиты и проведите этот день дома, уделите внимание семье. Ваше терпение и такт помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты.

Козерог. Вам необходимо переосмыслить прошлое. Необходимо во время наплыва страстей проявить выдержку и самообладание. Возможна психологическая поддержка со стороны малознакомых людей.

Водолей. Вероятны неожиданные денежные поступления, как результат усилий нескольких последних месяцев. Новые знакомства или влиятельные люди наверняка сыграют в вашей жизни большую роль.

Рыбы. Сегодня вы будете торопиться успеть все запланированное. Разработайте четкий план на будущее или хотя бы разберитесь с беспорядком в вашей комнате.

Астролог: Вальдемар Небоходцев